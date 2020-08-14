14 Ağustos 2020, Cuma
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Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Taburcu oldu...

Yıllardır mücadele ettiği “kaçış sendromu” hastalığı nedeniyle aylarca yoğun bakım ünitesinde kalan ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle tedavisine başlayan , hastaneden taburcu edildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Mehmet Ali Erbil'den yeni haber! Taburcu oldu...

Maslak Acıbadem Hastanesi'ndeki 2 haftalık tedavi sürecinin ardından evine dönen ünlü şovmenin sağlık durumu hakkında küçük kızı Yasmin Erbil bilgi verdi.

Erbil, babasının iyi durumda olduğunu ve tedavisine evde devam edildiğini açıkladı: "Babamın kök hücre tedavisi bitti. Şu an bağışıklık durumu iyi. Evde izolasyon sürecine başladık. Hemşireyle birlikte odasında kalıyor. Hiçbirimiz odasına giremiyoruz."

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