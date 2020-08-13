13 Ağustos Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef son 16'ya kim kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Tv8'in mücadeleci yarışması MasterChef'te heyecan giderek artıyor. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı MasterChef 13 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Peki, 13 Ağustos Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef son 16'ya kim kaldı? 13. yarışmacı...

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşamki yarışında yarışmacılar önce lazanya yaptı. Lazanyayı en iyi yapan 6 yarışmacı Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk, Celal oldu.

Son 6'ya kalan yarışmacılar un ve şekerin ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Üç gündür son 2'ye kalan Eray bugünkü tabağıyla da son 2'ye kalmayı başardı. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı BERKoldu. Berk MasterChef Türkiye'nin ilk 16'sına kalan 11. yarışmacısı oldu.