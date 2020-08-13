13 Ağustos Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef son 16'ya kim kaldı? 13. yarışmacı...
13 Ağustos Masterchef Türkiye kim kazandı? MasterChef ana kadro mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. 13 Ağustos MasterChef birincisi oynanan final turu sonrasında belli oluyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jürliğini üstlendiği yarışmanın son bölümünde ilginç anlar yaşandı. Peki, 13 Ağustos Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef son 16'ya kim kaldı? 13. yarışmacı...
13 Ağustos Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef son 16'ya kim kaldı? Sorularının cevapları araştırılan konular araştırılan konular arasında yer alıyor. Tv8'in mücadeleci yarışması MasterChef'te heyecan giderek artıyor. Birbirinden iddialı isimlerin yarıştığı MasterChef 13 Ağustos Perşembe akşamı yayınlanan bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Peki, 13 Ağustos Masterchef Türkiye kim kazandı? Masterchef son 16'ya kim kaldı? 13. yarışmacı...
MASTERCHEF TÜRKİYE KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye 2020'nin dün akşamki yarışında yarışmacılar önce lazanya yaptı. Lazanyayı en iyi yapan 6 yarışmacı Uğur, Eray, Gülşah, Kayhan, Berk, Celal oldu.
Son 6'ya kalan yarışmacılar un ve şekerin ana aktör olduğu en yaratıcı lezzeti yapmaya çalıştı. Üç gündür son 2'ye kalan Eray bugünkü tabağıyla da son 2'ye kalmayı başardı. En iyi tabağı çıkaran yarışmacı BERKoldu. Berk MasterChef Türkiye'nin ilk 16'sına kalan 11. yarışmacısı oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE SON 16'YA KİMLER KALDI?
İlk 14 yarışmacının bulunduğu gruptan 8 yarışmacının belirlenme işlemi 9 Ağustos akşamı itibari ile sona erdi. Belirlenen 8 yarışmacı MasterChef'e devam ederken diğer yarışmacıların MasterChef macerası sona erdi. 16'ya çıkan ilk 8 yarışmacı şöyle: Serhat, Duygu, Özgül, Emir, Ayyüce, Sedat, Esra ve Furkan oldu.
İkinci grupta ilk 16'ya kalan yarışmacılar Barbaros, Tanya, Berk.