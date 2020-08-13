Ferhunde Hanımlar’ın yıldızı Meral Niron hayatını kaybetti
Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı rolle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter'dan yaptığı, ‘Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun.’ paylaşımıyla duyurdu
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Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan, televizyonda 'Ferhunde Hanımlar' dizisi ile milyonlara ulaşan Meral Niron hayatını kaybetti.
Meral Niron'un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi. Sayısız tiyatro oyununda rol alan Meral Niron, sahnelerin "huysuz kraliçesi" olarak biliniyordu.