Ferhunde Hanımlar’ın yıldızı Meral Niron hayatını kaybetti

Türk tiyatro ve sinema tarihinin önemli isimleri arasında yer alan, televizyonda 'Ferhunde Hanımlar' dizisi ile milyonlara ulaşan Meral Niron hayatını kaybetti.

Meral Niron'un vefat ettiğini Oyuncular Sendikası, Twitter hesabından duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağ olsun" denildi. Sayısız tiyatro oyununda rol alan Meral Niron, sahnelerin "huysuz kraliçesi" olarak biliniyordu.