Yeşim Salkım'dan Murat Övüç hakkında bir şikayet daha!

Kendi ülkemde ölüp gitmeden bir şey yapmış olurum. Zaten kendi vakfım var. Geleceğimizin Çocukları Vakfı, 1996 yılında kurduk. 4 tane okul yaptırdık ve oradaki çocukları okutup meslek sahibi yapıyoruz. Bu insanlar tacize, tecavüze uğramış şiddet görmüş, terk edilmiş çocuklar. Bugüne kadar söylemedim, gizli tuttum. Çünkü çok önemli bir konuydu onların nerede olduğunun bilinmemesi gerekiyordu. 'Yeşim Salkım ne yapmış bu ülkede' diyorlar. Bundan sonra da kadınlar için bir şeyler yapacağız. Şov meraklısı olsaydım herhalde 96'da kurulmuş bir vakfı şu anda duyuruyor olmazdım. Bundan sonra da madem göstermek gerekiyormuş her yere sizinle gideceğim" şeklinde konuştu.