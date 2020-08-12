Maria ile Mustafa’nın ilk tanıtımına beğeni yağdı!

Başrollerini Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent'in paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa, ilk teaserıyla sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Seyircinin merakını daha da arttıran tanıtım için "Bölgenin muhteşem atmosferinde, görsel bir şölen yaşattı, Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin uyumu mükemmel" yorumları yapıldı.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.