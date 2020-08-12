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Maria ile Mustafa’nın ilk tanıtımına beğeni yağdı!

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi ’nın ilk tanıtımı büyük ilgi gördü. Tanıtım filmi seyircinin merakını daha da arttırırken dizinin ilk bölümü için geri sayım başladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Maria ile Mustafa’nın ilk tanıtımına beğeni yağdı!

Başrollerini Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent'in paylaştığı atv ekranlarının yeni dizisi Maria ile Mustafa, ilk teaserıyla sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Maria ile Mustafanın ilk tanıtımı yayınlandı! Maria ile Mustafa ilk fragmanı izle MARİA İLE MUSTAFA'NIN İLK TANITIMI YAYINLANDI!

Seyircinin merakını daha da arttıran tanıtım için "Bölgenin muhteşem atmosferinde, görsel bir şölen yaşattı, Jessica May ve Hilmi Cem İntepe'nin uyumu mükemmel" yorumları yapıldı.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Maria ile Mustafa’nın başrolü Jessica May ailesinin kökenini Kapadokya’da öğrendi MARİA İLE MUSTAFA'NIN BAŞROLÜ JESSİCA MAY AİLESİNİN KÖKENİNİ KAPADOKYA'DA ÖĞRENDİ

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