Hümeyra oğlunun cenazesinde ayakta durmakta zorlandı! En zor veda…

Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, dün kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Sadık Bigat'ın cenaze namazına yakınlarının kolunda gelen sanatçı, üzüntüsünü gizleyemedi.

Hümeyra, gelini Serra Bigat ile yan yana oturarak cenaze namazında taziyeleri kabul etti. Son derece üzüntülü olduğu gözlenen sanatçı, corona virüs salgını nedeniyle katılımın fazla olmadığı cenaze namazı sonrası oğlunu son yolculuğuna uğurladı.

Cenazeye; Halit Ergenç, Ahmet Mümtaz Taylan, Berna Yılmaz, Özge Özpirincci, Çağan Irmak, Serkan Altunorak, Berrak Tüzünataç, Onur Saylak, Engin Öztürk, Boran Kuzum gibi ünlü isimler katıldı.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Oğlunu son yolculuğuna uğurlamak için Zincirlikuyu Camii'ne gelen 72 yaşındaki sanatçı, ayakta durmakta zorlandı.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre; oğlu Sadık Bigat'la en son 10 Ağustos Pazartesi günü telefonda konuşan Hümeyra, dün defalarca aramasına rağmen ulaşamayınca, meraklanarak oğlunun Nişantaşı'ndaki evine gitti. Bir yakınına daire kapısını açtıran sanatçı, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, eşi İstanbul dışında olan Sadık Bigat'ın geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.