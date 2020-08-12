Ünlü modacı Berra Terzioğlu annesini darp etti! Yerlerde sürükledi, zincirle vurdu...

'SENİN ÖLMENİ İSTİYORUM'

Olayın şokuyla ne yapacağını şaşıran anne, diğer kızının yardımı sayesinde kendini kurtarabildi. Olayın yaşandığı gece modacı, "Bugün psikolog randevum vardı ama 600 TL eksik olduğu için gidemedim, ayda dört defa gidiyorum, 2 bin TL'den fazla para nerede?" diye annesine sordu. Annesi bu soruya cevap veremeyince sinir krizi geçiren modacı "Senin ölmeni istiyorum, sen hâlâ neden yaşıyorsun?" diyerek annesini darp etti.