Berkay Şahin yine maskesiz yakalandı! Kendisini böyle savundu

Şarkıcı Berkay Şahin, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Daha önce de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan şarkıcı, yine maskesiz görüntülendi.

RÜZGARIN AZİZLİĞİ...

Kameralar tarafından görüntülendiğini fark eden Şahin, "Az önce rüzgarın azizliğine uğradım ve tam maskemi takarken düştü. Onun için şu anda araca gidip, alacağım" açıklamasını yaparak kendisini savundu.

Geçtiğimiz haftalarda Çeşme'de bir mekanda sahneye çıkan Berkay Şahin'in konseri sırasında maske ve mesafe kurallarına uyulmadığı için mekana polisler gelmiş ve hem mekana hem izleyicilere cezai işlem uygulanmıştı.