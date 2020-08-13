13 Ağustos 2020, Perşembe
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Soner Kabadayı’nın oğluna koyacağı isim belli oldu

Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez’le ilişkisinden baba olmaya hazırlana , bebeklerine koyacakları ismi açıkladı. 3 ay sonra oğlunu kucağına alacak olan Kabadayı, çok heyecanlı olduklarını söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 13.08.2020
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Soner Kabadayı’nın oğluna koyacağı isim belli oldu

Üç ay sonra baba olacak Soner Sarıkabadayı, bebeğinin ismine karar verdi.

Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez'le ortak karar alan şarkıcı, hamilelik sürecinin çok heyecanlı geçtiğini belirtti. İsim konusunda ortak karar aldıklarını belirten Sarıkabadayı, "Babamın adı Hasan'ı koyacağız, eşim de İspanyol bir isim düşünüyor. Çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.

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