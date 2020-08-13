Soner Kabadayı’nın oğluna koyacağı isim belli oldu
Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez’le ilişkisinden baba olmaya hazırlana Soner Sarıkabadayı, bebeklerine koyacakları ismi açıkladı. 3 ay sonra oğlunu kucağına alacak olan Kabadayı, çok heyecanlı olduklarını söyledi.
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Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez'le ortak karar alan şarkıcı, hamilelik sürecinin çok heyecanlı geçtiğini belirtti. İsim konusunda ortak karar aldıklarını belirten Sarıkabadayı, "Babamın adı Hasan'ı koyacağız, eşim de İspanyol bir isim düşünüyor. Çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.
Üç ay sonra baba olacak Soner Sarıkabadayı, bebeğinin ismine karar verdi.
Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez'le ortak karar alan şarkıcı, hamilelik sürecinin çok heyecanlı geçtiğini belirtti. İsim konusunda ortak karar aldıklarını belirten Sarıkabadayı, "Babamın adı Hasan'ı koyacağız, eşim de İspanyol bir isim düşünüyor. Çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.