Soner Kabadayı’nın oğluna koyacağı isim belli oldu

Üç ay sonra baba olacak Soner Sarıkabadayı, bebeğinin ismine karar verdi.

Kolombiyalı sevgilisi Madelein Camelo Lopez'le ortak karar alan şarkıcı, hamilelik sürecinin çok heyecanlı geçtiğini belirtti. İsim konusunda ortak karar aldıklarını belirten Sarıkabadayı, "Babamın adı Hasan'ı koyacağız, eşim de İspanyol bir isim düşünüyor. Çok heyecanlıyız" açıklamasını yaptı.

