MasterChef ana kadro yarışmacısı belli oldu mu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı?
11 Ağustos Masterchef kim kazandı? TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef Türkiye yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. MasterChef ana kadro için ter döken yarışmacılar rüya takımı olarak tabir edilen ilk 16'ya girmeye çalışıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu sunuculuğu ve jüriliğinde yayınlanan yarışmanın 11 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde ana kadro 10. yarışmacısını belirlemek üzere final turu oynandı. Peki, MasterChef ana kadro yarışmacısı belli oldu mu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
MasterChef ana kadro yarışmacısı belli oldu mu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef ana kadro için ter döken yarışmacılar rüya takımı olarak tabir edilen ilk 16'ya girmeye çalışıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu sunuculuğu ve jüriliğinde yayınlanan yarışmanın 11 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde ana kadro 10. yarışmacısını belirlemek üzere final turu oynandı. Peki, MasterChef ana kadro yarışmacısı belli oldu mu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...
11 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 11 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde çekişme dolu dakikalar yaşandı. Son 16'ya girmek isteyen birbirinden iddialı yarışmacı kıyasıya mücadele sergiledi. Şefler ilk turda yarışmacılardan Tutmaç çorbası yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli tabakların sergilendiği yarışmanın ilk turunu 6 yarışmacı geçti. İkinci tur şu anda oynanıyor. 6 yarışmacı arasından en başarılı tabak ana kadroya girmeye hak kazanacak.
MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI? MASTERCHEF KİM BİRİNCİ OLDU?
10 Ağustos 2020 Pazartesi MasterChef ana kadro 9.yarışmacısı; Barbaros oldu. Gecenin ikinci ismi ise Eray oldu.
MASTERCHEF 11 AĞUSTOS 2020 BİRİNCİSİ
MasterChef 11 Ağustos birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
Tutmaç Çorbası için ilk kazanan isim; Gülşah
İkinci isim; Eray
Üçüncü isim; Uğur
Dördüncü isim; Kayhan
Beşinci isim; Walison
Altıncı isim; Tanya
En az başarılı olan yemek ve gecenin altıncısı; Çağla
Gecenin beşinci ismi; Ebru
Gecenin dördüncü ismi; Arem
Gecenin üçüncü ismi; Tanya
Çerkes tavuğu yemeği için ilk seçilen isim Barbaros oldu, ikinci isim Ebru, üçüncü isim Eray, dördüncü isim Arem, beşinci isim Tanya, finale kalan altıncı ve son yarışmacı ise Çağla oldu.