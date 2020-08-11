MasterChef ana kadro yarışmacısı belli oldu mu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef ana kadro için ter döken yarışmacılar rüya takımı olarak tabir edilen ilk 16'ya girmeye çalışıyor. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu sunuculuğu ve jüriliğinde yayınlanan yarışmanın 11 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde ana kadro 10. yarışmacısını belirlemek üzere final turu oynandı. Peki, MasterChef ana kadro yarışmacısı belli oldu mu? 11 Ağustos Masterchef kim kazandı? Merak edilen detaylar haberimizde...

11 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 11 Ağustos Salı akşamı yayınlanan bölümünde çekişme dolu dakikalar yaşandı. Son 16'ya girmek isteyen birbirinden iddialı yarışmacı kıyasıya mücadele sergiledi. Şefler ilk turda yarışmacılardan Tutmaç çorbası yapmalarını istedi. Birbirinden lezzetli tabakların sergilendiği yarışmanın ilk turunu 6 yarışmacı geçti. İkinci tur şu anda oynanıyor. 6 yarışmacı arasından en başarılı tabak ana kadroya girmeye hak kazanacak.