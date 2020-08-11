Sadık Bigat kimdir? Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Yakası gibi birçok yapımda karşımıza çıkan Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın öldüğü iddiası sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Peki, Sadık Bigat kimdir? Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü? Hümeyra'nın acı günü...

SADIK BİGAT KİMDİR?

Sadık Bigat'ın kim olduğuna yönelik çok fazla bilgi olmamakla birlikte 2003 yılında bir kazaya daha karıştığı belirtildi. Hümeyra'nın evliliği oldu. Biri dışında hepsiyle dost kaldı. En uzunu 11 Mart 1973'te doğurduğu oğlu Sadık'ın babası Mithat Bigat ile olandı, yedi yıl sürdü. Sonuncusu ise 1999'da Amerikalı caz piyanisti Jimmy Cicero ile...

O dönem ki habere göre; Mecidiyeköy'de meydana gelen trafik kazasında, aralarında sanatçı Hümeyra'nın oğlunun da olduğu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece saat 00.30 sıralarında Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana geldi.