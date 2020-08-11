Sadık Bigat kimdir? Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü? Hümeyra'nın acı günü...
Sadık Bigat kimdir? Ünlü oyuncu Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın hayatını kaybettiği iddia edildi. Sosyal medyanın gündemine düşen ölüm iddiası sonrasında Sadık Bigat'ın hayatı araştırılmaya başladı. Peki, Sadık Bigat kimdir? Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü? Hümeyra'nın acı günü...
Sadık Bigat kimdir? Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. Avrupa Yakası gibi birçok yapımda karşımıza çıkan Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat'ın öldüğü iddiası sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor. Peki, Sadık Bigat kimdir? Sadık Bigat kaç yaşında, neden öldü? Hümeyra'nın acı günü...
SADIK BİGAT KİMDİR?
Sadık Bigat'ın kim olduğuna yönelik çok fazla bilgi olmamakla birlikte 2003 yılında bir kazaya daha karıştığı belirtildi. Hümeyra'nın evliliği oldu. Biri dışında hepsiyle dost kaldı. En uzunu 11 Mart 1973'te doğurduğu oğlu Sadık'ın babası Mithat Bigat ile olandı, yedi yıl sürdü. Sonuncusu ise 1999'da Amerikalı caz piyanisti Jimmy Cicero ile...
O dönem ki habere göre; Mecidiyeköy'de meydana gelen trafik kazasında, aralarında sanatçı Hümeyra'nın oğlunun da olduğu 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza önceki gece saat 00.30 sıralarında Mecidiyeköy Metro İstasyonu girişinde meydana geldi.
HÜMEYRA KİMDİR?
Hümeyra Akbay, 15 Ekim 1947 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Genç yaşlarında balerin olmak isteyen ve gerekli eğitimi alan Hümeyra'nın hayatı, daha sonra döneminin önemli plak şirketlerinden Melodi Plak çalışmaya başlamasıyla değişti. Plak kapaklarının tasarımlarını yapan bir grafiker olarak çalışmaya başlayan Hümeyra, şirkette çalıştığı bir günün sonunda rahatlamak için gitarıyla çaldığı ve seslendirdiği, kendi bestesi olan Olmasaydı adlı şarkıyı tesadüfen dinleyen patronu tarafından keşfedildi.
Güzelliğin on para etmez, bu bendeki aşk olmasa, şarkıcının çıkarttığı ilk plak oldu; bunu Altın Plak ödülü sahibi olan Kördüğüm ve Sessiz Gemi takip etti. 1977 yılında çıkarttığı ilk albümü Anlatamıyorum'un sonrasında ise o artık Türkiye'nin ilk gerçek pop starı olarak anılıyordu.
90'lı yılların ortalarında uzun bir süre ekranlardan kaybolan Hümeyra, 2000'li yıllarda sitcom dizisi Avrupa Yakası ve Çağan Irmak'ın yönettiği drama filmi Babam ve Oğlum ile ekranlara başarılı bir dönüş yaptı. Kendisi ile daha önce tanışmamış olan genç kuşaklar ile etkileşime geçmiş olmaktan her zaman mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, Babam ve Oğlum'un ardından Kabuslar Evi ve Ulak adlı iki sinema filminde daha Çağan Irmak ile çalıştı.
Hümeyra Akbay, Show TV.'de yayınlanan olan Melekler Korusun adlı drama dizisinde de rol almıştır.
2014 yılında yönetmeni Çağan Irmak olan "Unutursam Fısılda" isimli filmde Hümeyra, Kerem Bursin, Mehmet Günsür, Farah Zeynep Abdullah ve Işıl Yücesoy ile birlikte oynadı.