Organize İşler Sazan Sarmalı 2 oyuncuları kimdir? Organize İşler Sazan Sarmalı 2 konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Filmde özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un karakteri çok konuşulmuştu. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? İşte Organize İşler Sazan Sarmalı konusu ve oyuncularıyla ilgili bilgiler…

ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU

Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.

ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)

Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)

Ezgi Mola (Lerzan Berrak)

Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)

Bensu Soral (Nazlı Noyan)

Okan Çabalar

Ahmet Mümtaz Taylan

Atakan Çelik

Erdem Baş

Ersin Korkut

Güven Kıraç

Ekin Türkmen

Ata Demirer

Mahir İpek