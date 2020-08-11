Organize İşler Sazan Sarmalı 2 oyuncuları kimdir? Organize İşler Sazan Sarmalı 2 konusu nedir?
Organize İşler Sazan Sarmalı 2 oyuncuları kimdir? Organize İşler Sazan Sarmalı beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM Film’in imzasıyla beyaz perdeye taşınan Organize İşler Sazan Sarmalı filmi Şubat 2019’da vizyona girmişti. Filmde birçok ünlü isim yer alıyor. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı 2 oyuncuları kimdir? Organize İşler Sazan Sarmalı 2 konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Organize İşler Sazan Sarmalı 2 oyuncuları kimdir? Organize İşler Sazan Sarmalı 2 konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Filmde özellikle Kıvanç Tatlıtuğ'un karakteri çok konuşulmuştu. Peki, Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler? İşte Organize İşler Sazan Sarmalı konusu ve oyuncularıyla ilgili bilgiler…
ORGANİZE İŞLER 2 KONUSU
Asım Noyan, yıllardır söylediği yalanlar ve çevirdiği oyunlarla insanları dolandırmaktadır. Kimsenin yakalamayı başaramadığı Asım Noyan ve çetesi, bu kez de "sazan sarmalı" olarak adlandırdıkları bir üç kağıda bulaşır. Dolandırıcılar kralının biricik kızı Nazlı dolandırılınca, Asım Noyan ve ekibi hemen harekete geçer. Nazlı, her ne kadar babasını organize işlerden vazgeçirmeye çalışsa da, kendisini birden sazan sarmalının içerisinde bulur.
ORGANİZE İŞLER SAZAN SARMALI OYUNCULARI
Yılmaz Erdoğan (Asım Noyan)
Kıvanç Tatlıtuğ (Sarı Saruhan)
Ezgi Mola (Lerzan Berrak)
Rıza Kocaoğlu (Arıza Rıza)
Bensu Soral (Nazlı Noyan)
Okan Çabalar
Ahmet Mümtaz Taylan
Atakan Çelik
Erdem Baş
Ersin Korkut
Güven Kıraç
Ekin Türkmen
Ata Demirer
Mahir İpek