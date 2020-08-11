Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? TV8 ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Masterchef Türkiye, yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Yarışmada finale kalanlar belli olmaya devam ediyor. Dün akşam son finalist ise Ayyüce Kamit oldu. Peki, Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef 2020 için adını 16 kişilik kadroya yazdıran Ayyüce Kamit, kim ve nereli olduğu kadar yaşı ile de merak ediliyor. Peki, Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? İşte hayatı...
MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?
Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.
MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?
Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak.
Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.
2020 MASTERCHEF KADROSU
Serhat
Duygu
Özgül
Emir
Ayyüce
Sedat