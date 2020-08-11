Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MasterChef 2020 için adını 16 kişilik kadroya yazdıran Ayyüce Kamit, kim ve nereli olduğu kadar yaşı ile de merak ediliyor. Peki, Masterchef Ayyüce Kamit kimdir? Ayyüce Kamit kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı ne? İşte hayatı...

MASTERCHEF AYYÜCE KİMDİR?

Ayyüce Kamit, 24 yaşında ve aslan Sakaryalı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kamüt, dört yıldır aşçılık yapıyor. Rakipleri geçerek adını final turuna yazdıran MasterChef Ayyüce Kamit, ilk turda, Danilo şef, Mehmet Şef ve Somer Şef'ten evet oyu almıştı.

MASTERCHEF 2020 FİNAL TURU ELEMELERİ NASIL OLACAK?

Somer Şefin açıklamasına göre Masterchef Türkiye'de final turuna kalan 28 yarışmacı, 14'erli iki gruba ayrıldı. Bu gruplar, her gün iki oyun oynayacak. İlk oyun sonrasında seçim turuna altı yarışmacı kalacak.

Bu altı yarışmacı arasından kazanan ise Masterchef Türkiye yarışmacısı olacak. Bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.

2020 MASTERCHEF KADROSU

Serhat

Duygu

Özgül

Emir

Ayyüce

Sedat