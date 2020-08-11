Masterchef Kayhan kimdir? Masterchef Kayhan hangi yarışmalara katıldı?
Masterchef Kayhan kimdir? Yapılan yarışmaların ardından ilk 16’ya giren 8 isim belli oldu. MasterChef 2020’de ikinci grup arasından 8 kişi daha seçilecek. Bu yarışmacılar arasında yer alan Kayhan Özekin tavırları ile dikkat çekiyor. Peki, Masterchef Kayhan kimdir? Masterchef Kayhan hangi yarışmalara katıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...
Masterchef Kayhan kimdir? Masterchef Kayhan hangi yarışmalara katıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk 8 isim yapılan yarışların ardından belli oldu. İkinci grup içerisinde yer alan yarışmacılar arasında 8 kişi daha belirlenecek. Peki, Masterchef Kayhan kimdir? Masterchef Kayhan hangi yarışmalara katıldı? Merak edilen detaylar haberimizde...
MASTERCHEF KAYHAN ÖZEKİN KİMDİR?
MasterChef 2020 yarışmacıları arasında yer alan Kayhan Özekin ilk turda iki evet oyu alarak bir üst tura çıktı. 33 yaşında olan Özekin evli ve bir kız çocuğu babası.
MasterChef Kayhan Turizm ve Otelcilik Lisesi mezunu. 2017 yılında Yemekteyiz'de de yarışan Kayhan Özekin sunuma çok önem verdiğini vurgulamış, söylemleri ile dikkat çekmişti.
ERAY'DAN KAYHAN'A TEPKİ!
MasterChef yarışmacısı Kayhan yemek yapmak için kullandığı blenderı yere düşürmesinin ardından tekrar rafa koydu. Eray ise Kayhan'ı "Onu oraya koyma yere düştü ve kirlendi" sözleriyle uyardı.
Diğer yarışmacılara da seslenen Eray, blenderı kaldırdı ve kimsenin kullanmamasını istedi. Yarışmadaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Kayhan ise Eray'a "Hadi abi ya. Yemeğe mi sokuyorsun sanki bunu? Tribünlere oynuyor" sözleriyle tepki gösterdi."ŞOVUN KİMİN YAPTIĞI ÇOK AÇIK ORTADA"
İkili arasındaki tartışmanın ardından ise Somer Şef devreye girdi ve yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı.
"BU KAPIDAN ÇIKARKEN SANA GÜLECEĞİM"
Somer Şef'ten uyarı alan Kayhan ise Eray'a "Hadi 'Evet'i aldın" dedi. Eray ise "Sen şu kapıdan çıkarken ben sana güleceğim" yanıtını verdi.