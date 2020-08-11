Masterchef Kayhan kimdir? Masterchef Kayhan hangi yarışmalara katıldı?

ERAY'DAN KAYHAN'A TEPKİ!

MasterChef yarışmacısı Kayhan yemek yapmak için kullandığı blenderı yere düşürmesinin ardından tekrar rafa koydu. Eray ise Kayhan'ı "Onu oraya koyma yere düştü ve kirlendi" sözleriyle uyardı.

Diğer yarışmacılara da seslenen Eray, blenderı kaldırdı ve kimsenin kullanmamasını istedi. Yarışmadaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Kayhan ise Eray'a "Hadi abi ya. Yemeğe mi sokuyorsun sanki bunu? Tribünlere oynuyor" sözleriyle tepki gösterdi."ŞOVUN KİMİN YAPTIĞI ÇOK AÇIK ORTADA"

İkili arasındaki tartışmanın ardından ise Somer Şef devreye girdi ve yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı.

"BU KAPIDAN ÇIKARKEN SANA GÜLECEĞİM"

Somer Şef'ten uyarı alan Kayhan ise Eray'a "Hadi 'Evet'i aldın" dedi. Eray ise "Sen şu kapıdan çıkarken ben sana güleceğim" yanıtını verdi.