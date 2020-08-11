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Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre; Atv'nin unutulmaz dizileri arasında yer alan dizisinde hayat verdiği karakteri ile tanınan usta oyuncu 'ın acı günü. 2 gündür oğlu 'tan haber alamayan usta sanatçının oğlunun dairesinde Bigat'ın cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!

dizisinde hayat verdiği karakteri ile tanına usta oyuncu Birçok tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan 'ın oğlu 'ın ölüm haberi bugün magazin gündemine son dakika haberi olarak düştü. 2 gündür oğlu Sadık'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

İki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.

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