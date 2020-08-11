Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!

Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği İffet Sütçüoğlu karakteri ile tanına usta oyuncu Birçok tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Fatma Hümeyra Akbay'ın oğlu Sadık Bigat'ın ölüm haberi bugün magazin gündemine son dakika haberi olarak düştü. 2 gündür oğlu Sadık'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.