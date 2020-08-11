Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti!
Son dakika haberine göre; Atv'nin unutulmaz dizileri arasında yer alan Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği İffet Sütçüoğlu karakteri ile tanınan usta oyuncu Fatma Hümeyra Akbay'ın acı günü. 2 gündür oğlu Sadık Bigat'tan haber alamayan usta sanatçının oğlunun dairesinde Bigat'ın cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.
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Avrupa Yakası dizisinde hayat verdiği İffet Sütçüoğlu karakteri ile tanına usta oyuncu Birçok tiyatro oyunu, film ve dizide rol alan Fatma Hümeyra Akbay'ın oğlu Sadık Bigat'ın ölüm haberi bugün magazin gündemine son dakika haberi olarak düştü. 2 gündür oğlu Sadık'tan haber alamadığı için dairesine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.
İki gündür oğlundan haber alamadığı için evine gidip kapıyı açtıran sanatçının, oğlunun cansız bedeniyle karşılaştığı öğrenildi.