Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gençliğim Eyvah son bölümde neler yaşandı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Dizinin hayranları yeni bölüm fragmanını merak ediyor. Peki, Gençliğim Eyvah 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gençliğim Eyvah son bölümde neler yaşandı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GENÇLİĞİM EYVAH SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asmalı kebapta işe başlayan Çağla, Hacer ve Arif'in göz bebeği olur. Ahmet, kurtulmaya çalıştıkça Çağla iyice ailenin içine sızar. Ahmet ailesine, Çağla'nın gerçek yüzünü göstermeye çalışır. Hacer ve Nuriye, Çavi ve Zola'nın babalarını bulmaya karar verir. Arif ve Zekeriya eşlerinin kayıp babaların peşlerine düşmesinden dolayı panik olurlar. Çavi, kız kardeşi Azra'yı Zola'dan kıskanır. Zola ve Çavi'nin arası Azra yüzünden açılır.

GENÇLİĞİM EYVAH 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kaçak gelin Çağla'dan kurtulduğunu düşünen Ahmet, Çağla'nın dükkanda işe başladığını görünce hayatının şokunu yaşar. Çağla, Ahmet'in başına bela olmaya devam ederken, Ahmet'ten ümidini kesen Azra, Zola ile yakınlaşır. Ancak Zola'nın başında daha büyük belalar vardır. Arif ve Zekeriya'nın gerçek babaları olduğunu öğrenen Çavi ve Zola sünnet tehdidi ile karşı karşıya kalırlar.

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