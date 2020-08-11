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Deniz Bulutsuz'u darbetmişti! 'Babil' dizisinde Ozan Güven bilmecesi

Kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi 'u darbettiği iddiasıyla suçlanan 'e reklam verenler ve senaristler birliğinden tepki gelmişti. Ozan Güven'in başrolünde olduğu dizisi önümüzdeki hafta sete çıkmayı planlarken Güven'in dizide yer alıp almayacağı henüz kesinleşmedi.

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Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
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Deniz Bulutsuz'u darbetmişti! 'Babil' dizisinde Ozan Güven bilmecesi

'Babil' dizisinin hafta sonu sete çıkması planlanıyor. Ancak adı şiddet iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven'in diziye devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi savcılığın dava açmasının ardından Ay Yapım'ın gelecek kamuoyu ve reklam veren baskısı nedeniyle Güven'le yola devam etmeme kararı aldığı konuşuluyor.

Ozan Güven'in ise, "Ben Deniz Bulutsuz'a tek bir tokat bile atmadım. Haklılığım yargı sürecinde ispatlanacak. Yargı kararı beklensin" diyerek, anlaşması nedeniyle Babil'e devam etmek istediği ve yapım şirketinin de bu konuda arkasında durmasını beklediği öğrenildi.

Yapım şirketinin Ozan Güven'e anlaşmanın cezai şartlarının bedelini ödemesi ya da ünlü oyuncuyla yola devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Güven şiddet iddiasıyla ocak 2021'de hakim karşısına çıkacak.

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