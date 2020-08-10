Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol'un bebeklerinin cinsiyeti belli mi?
Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Ünlü şarkıcı Alişan ve eşi Buse Varol çifti ikinci bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Alişan'ın evinde düzenlenen parti sonrasında bebeğin cinsiyeti sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Hayranları ünlü çitin yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki, Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol'un bebeklerinin cinsiyeti belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol'un bebeklerinin cinsiyeti belli mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alişan'ın evinde düzenlenen parti sonrasında bebeğin cinsiyeti sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Hayranları ünlü çitin yapacağı açıklamayı bekliyor. Peki, Alişan'ın bebeğinin cinsiyeti ne? Alişan ve Buse Varol'un bebeklerinin cinsiyeti belli mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
ALİŞAN VE BUSE VAROL'UN BEBEKLERİNİN CİNSİYETİ BELLİ Mİ?
Ünlü çiftin yakın zamanda bebeklerinin cinsiyeti hakkında açıklama yapması bekleniyor. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.
BUSE VAROL KİMDİR?
Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı."Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.
Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.
Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.
2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Buse Varol ve Alişan'ın Burak isminde çocukları oldu.