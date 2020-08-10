Yeşim Salkım - Murat Övüç kavgasında yeni gelişme! Uzaklaştırma aldırdı

Sosyal medya ünlüsü Murat Övüç, sahne aldığı bir mekanda Yeşim Salkım'ın ismini kullanarak açıkça küfür etmiş, bu görüntüler de izleyenlerin tepkisini çekmişti. Bir süre önce kadınlar hakkında sarf ettiği sözlerle de kadınların tepkisini çeken Övüç, Salkım'dan özür dilemişti.



ÖVÜÇ'ÜN ÖZRÜNÜ KABUL ETMEDİ

Sahne almasının engellendiğini de iddia eden Övüç'ün bu özrü samimi bulunmamıştı. Yeşim Salkım, Instagram hesabından sosyal medya ünlüsünün özrüyle ilgili açıklama yaptı. Övüç ile mahkemede hesaplaşacağını tekrar eden Salkım, aracı olup ortamı yumuşatmak isteyenlere de, "Aleni şekilde herkesin ortasında bir hakarete maruz kaldım ve bu mahkemeyle sonuçlanacak. Araya girmek isteyenlerde lütfen karışmayın, bu konu sizi ilgilendirmez" diye konuşmuştu.



"İŞLERİ İPTAL EDİLDİĞİ İÇİN ÖZÜR DİLEDİ"

Övüç'ün hamlesinin ardından sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak açıklama yapan Yeşim Salkım, özrü kabul etmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"İki çocuk annesi bana herkesin içinde bir küfür edildi ben de bunu hesabını tüm kadınlar adına sormak istiyorum. Sözümden dönmeyeceğim. Benden özür dilenmesini nedeni de işlerinin iptal olması. Çünkü gerçek ve samimi bir özür değildi. O arkadaşın işlerini iptal etmeyin. Ekmek başka bir şey. Benden dilenen özrün de bu yüzden olduğunun farkındayım. Ben 50 yaşında bir kadının kimin neyi nasıl yaptığını çok iyi biliyorum" ifadelerini kullandı.



"BENİ KADIN DÜŞMANI İLAN ETTİ"

Yeşim Salkım ve Murat Övüç arasında devam eden tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Murat Övüç, hakkında sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Yeşim Salkım'ın kendisini kadın düşmanı olarak lanse ederek linç ettiğini iddia edip Salkım hakkında uzaklaştırma talebinde bulundu.



MAHKEME 1 AY UZAKLAŞTIRMA KARARI VERDİ

Murat Övüç'ün uzaklaştırma talebini değerlendiren Aile Mahkemesi Yeşim Salkım'ın Övüç'e 1 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Yeşim Salkım'ın verilen karara uymamasıyla 3 günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı ihtarında bulundu.

ATAKAN IRMAK - SABAH