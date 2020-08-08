08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Sezer Dermenci ve Ivana Sert aşkı tam gaz devam ediyor

Bir süre önce işletmeci ile aşk yaşamaya başlayan Ivana Sert, yakın arkadaşlarını sevgilisinin restoranında ağırladı. Dostlarıyla beraber felekten bir gece çalan Ivana Sert geceden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 08.08.2020 Güncelleme Tarihi: 08.08.2020
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Sezer Dermenci ve Ivana Sert aşkı tam gaz devam ediyor

İzmir Urla'da restoran ve otel işletmeciliği yapan Sezer Dermenci dün akşam kendisine ait restoranda sevgilisi Ivana Sert ve arkadaşlarını ağırladı.
Ivana Sert, Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı, Güler Çetingöz'ün katıldığı gece, renkli görüntülere sahne oldu.

Sezer Dermenci ile Ivana Sert aşkı dolu dizgin gidiyor. Dostlarıyla beraber felekten bir gece çalan Ivana Sert, sabahın ilk ışıklarına kadar sevgilisi Sezer Dermenci'ye ait restorana eğlendi.

Sezer Dermenci, Ivana Sert ve arkadaşları, çektikleri fotoğrafı sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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