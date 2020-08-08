Kin filmi konusu nedir? Kin filmi oyuncuları kimdir?

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KİN FİLMİ KONUSU NEDİR?

12 yaşında Eli (Myles Truitt), bir gün hurdalıkta ne olduğu ve nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir fikri olmadığı, bu dünyanın dışından gelmişe benzeyen bir silah bulup evine getirir. Üvey ağabeyi Jimmy (Jack Reynor) 6 yıl hapiste kaldıktan sonra yeni dönmüştür. O sırada Eli'ın üvey babası Hal'a (Dennis Quaid) yüklü miktarda borç vermiş mafya babası Taylor Bolek (James Franco) borcunu almak üzere gelir ve çıkan çatışma sonunda Hal'ı öldürür. Jimmy ve Eli canlarını zor kurtarıp evden kaçar, ancak Taylor peşlerine düşer. Hem acımasız mafya babasından, hem de FBI'dan uzak durmaya çalışan ikiliyi kurtarabilecek tek şey, ellerindeki gizemli silah olacaktır.

KİN FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Başrollerinde Myles Truitt, Jack Reynor, James Franco'nun yer aldığı 'KIN' filminin yönetmen koltuğunda ise; Jonathan Baker ve Josh Baker oturuyor.