'Dayı' filminin setinde ikinci taciz skandalı! 'Hişşt kızlar' diyerek...

AMACIM UYARMAKTI

Şikayet üzerine karakolu çağrılan Mehmet Türksoy Gölebeyi, olay sırasında cinsellikle ilgili bir imada bulunmadığını iddia etti: "Ben hayvanların davranışlarından anlayan biriyim. Atın o halini görünce kız arkadaşları uyardım. Çünkü atlar o vaziyette saldırgan oluyorlar. Arkadaşlara zarar vermemesi için uyarı amacıyla seslendim. Herhangi bir cinsel amaçlı düşüncem yoktu." Savcılık Gölebeyi hakkında soruşturma başlattı.