Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı, yerine kim gelecek?
Gözde Kansu kimdir? Show TV ekranlarının merakla takip edilen yarışma programı Kuaförüm Sensin yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Yarışma programının sunucusu Gözde Kansu'nun yarışmadan ayrıldığı iddiası merak ediliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı, yerine kim gelecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı, yerine kim gelecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Show TV'nin sevilen yarışma programı Kuaförüm Sensin'in sunucusu Gözde Kansu'nun yarışmadan ayrıldığı iddia ediliyor. Peki, Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı, yerine kim gelecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
GÖZDE KANSU 'KUAFÖRÜM SENSİN'DEN NEDEN AYRILDI?
Gözde Kansu 'Kuaförüm Sensin' isimli programdan ayrılması ile gündeme geldi. Kansu yaptığı açıklamada, ayrılış sebebin yanlış anlaşılmamasını istediğini ve gelecek dönemde oyunculuğa geri dönmek istediği için ayrılık kararı aldığını açıkladı.
GÖZDE KANSU'NUN HAYATI
Gözde Kansu 23 Ağustos 1980 (39 yaşında) yılında İzmir'de doğdu.Anaokulu sırasında baleye başlamış. İzmir Tevfik Fikret Lisesinde okudu.Oyunculuğa bale ile başladı. Henüz okul zamanında sıkça okulda devamsızlık yaparak okulun tiyatro ve müzik kolu faaliyetlerinde yer aldı.19 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. İstanbul Şehir Tiyatroları'ndaki ekip ile çalıştı ve onların Antalya turnelerine davet edildi.Oyunculukta kariyer yapmak için İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nün sınavlarına girdi ve kazandı ve mezun oldu.
Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu ayrıca sunuculuk yapan Kansu Aslan burcudur.171 cm boyunda ve 56 kg ağırlığında olan Gözde Kansu her zaman güzel ve fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Güzel oyuncu henüz 15 yaşındayken 1995 yılında yayınlanan Çiçek Taksi adlı film ile başladı oyunculuk hayatına. Sergilediği performansı ve başarılı oyunculuğu ile daha sonrasında bir çok projelerde rol aldı ve başarı ile tamamladı.
Son olarak ATV ekranlarının reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz Dizisinde filmin kötü karakteri olan Vedat Sayar'ın hem amcakızı hem de ortağı rolünü oynamıştı. Vedat Sayar ile aynı travmatik geçmişten gelen biri olarak, onu hep affeden, ona göz kulak olan, başına açtığı pislikleri temizleyen, onu dertlerden kurtaran ve koruyan kadın Eysan Karakterine can verdi. Acayip akıllı ve entrikacı olan 'Eyşan' karakteri öyle kötülük yapayım diye uğraşan bir kadın değil fakat söz konusu Vedat ise cinayet bile işler ve kimse katilin kim olduğunu bulamaz. İşine geldiği zaman tam bir problem çözücü olur, işine gelmiyor ise tam anlamı ile ortalığı karıştırır. Gözde Kansu yaşadığı bir rahatsızlık yüzünden tedavilerine devam etmek için Sen Anlat Karadeniz dizisinden ayrılmak zorunda kaldı.
Gözde Kansu ile ilgili bilmeniz gerekenler
Şarkıcı Sıla Gençoğlu çocukluk arkadaşıdır. Yazmayı öğrendiği günden beri şarkı sözü yazıyor.
Gözde Kansu sevgilisi Engin Tozak ile yaklaşık 2 buçuk yıllık bir beraberlikten sonra geçtiğimiz ağustos ayında ayrıldı. Hala bekar olan güzel oyuncunun hayatında henüz kimsenin olmadığı biliniyor.
GÖZDE KANSU'NUN FİLMOGRAFİSİ
1995 Çiçek Taksi
1999-2003 Ayrılsak da Beraberiz
2000 Abuzer Kadayıf
2000 Üzgünüm Leyla
2002 En Son Babalar Duyar
2002 Yeter Anne
2003 Kurşun Yarası
2004 Mürüvvetsiz Mürüvvet
2004 Canım Benim
2005 Kısmet
2005 Haylaz Babam
2006 Cemile
2007-2008 Dudaktan Kalbe
2008 Issız Adam
2009 Aşk Üçgeni
2009 Bahar Dalları
2009 Neşeli Hayat
2010 Hanımın Çiftliği
2011 Al Yazmalım
2011 Cast-ı Olan mı Var
2013 Kutsal Bir Gün
2014 Ankara'nın Dikmeni
2015 Geçmiş
2015 Medcezir
2016-2017 İçerde
2018- Sen Anlat Karadeniz