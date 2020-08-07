Kanlı Elmas oyuncuları kimdir? Kanlı Elmas filmi konusu nedir? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Afrika'daki savaş bölgelerinde çıkarılan ve savaş düzenini finanse etmekte kullanılan elmasların neden olduğu sömürüyü anlatan Kanlı Elmas filmi izleyenlere hem heyecanlı hem de hüzünlü dakikalar yaşatacak. Peki, Kanlı Elmas oyuncuları kimdir? Kanlı Elmas filmi konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

KANLI ELMAS OYUNCULARI KİMLER?

Leonardo DiCaprio Danny Archer

Djimon Hounsou Solomon Vandy

Jennifer Connelly Maddy Bowen

Kagiso Kuypers Dia Vandy

Benu Mabhena Jassie Vandy

Arnold Vosloo Albay Coetzee

David Harewood Yüzb. Poison

Antony Coleman Cordell Brown

Jimi Mistry Nabil

Basil Wallace Benjamin Kapanay



KANLI ELMAS FİLMİNİN KONUSU

Film Sierra Leone'de başlar. Köyü ayrılıkçı isyancılar tarafından basılan kendi halinde balıkçı Solomon Vandy (Djimon Hounsou) ailesini kurtarabilmeyi başarmıştır ama kendisi isyancılara esir düşmüştür. İsyancıların sahip olduğu bir elmas madeninde çalıştırılırken, normalde rastlananlardan çok daha büyük bir elmasla karşılaşır. Bir şekilde elması kendisine saklamak için hamle yaptığında, yakalanır fakat tam da o anda ordu isyancı güçlere saldırı düzenler. Karmaşa içinde elması bir delik açıp sakladıktan sonra, ordu tarafından yakalanır. Madende yakalanan diğer kişilerle birlikte götürüldüğü hapishanede isyancı güçlerin lideri açık bir şekilde onu tehdit eder. Bu konuşmalar sırasında yine tutuklu bulunan Rodezya (Zimbabve) kökenli bir paralı asker, Danny Archer (Leonardo DiCaprio),elmasın varlığından haberdar olur ve Solomon'u hapisten çıkararak elmasın peşine düşmeyi planlar. İsyancıların bu sırada ayaklanmasıyla birlikte ortaya çıkan karmaşa ortamında ikiliye Danny'nin barda tanıştığı ve savaşları finanse etmekte kullanılan elmaslar hakkında bir araştırma yapan Maddy (Jennifer Connelly) isimli Amerikalı kadın gazeteci yardımcı olur.

Film elmas endüstrisi ve bu sektördeki tekel iddialarının yanı sıra, Afrika'daki en büyük problemlerden sayılan çocuk askerler sorununa da işaret etmektedir. Nitekim filmin sonunda Afrika'da halen yaklaşık 200,000 çocuk askerin bulunduğuna dair bir not yer almaktadır. Bunların dışında filmde Batı'nın Afrika'daki sorunlara karşı tutumu eleştirilmiştir.