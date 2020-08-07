Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun sevgili mi?
Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıllık ilişkisi kısa süre önce biten Umut Evirgen'in yeni bir aşka iddia edildi. Umut Evirgen'in Melisa Şenolsun ile aşk yaşadığı iddiası sosyal medya gündemine düşüyor. Umut Evirgen'in kim olduğu sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Peki, Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun sevgili mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun sevgili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in Melisa Şenolsun ile sevgili olduğu iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrasında Umut Evirgen'in hayatı merak ediliyor. Peki, Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun sevgili mi? Merak edilen detaylar haberimizde...
Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş insanı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Büyüküstün'ü hemen unutan Evirgen, oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açtı.
SÜRPRİZ AŞK
İkilinin ilişkileri tatil yaparken çekilen fotoğraflarıyla ortaya çıktı.
AYRILIĞI TUBA BÜYÜKÜSTÜN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından açıklama yapan oyuncu Tuba Büyüküstün, üç yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi Umut Evirgen ile ayrıldığını duyurmuştu. Büyüküstün, "Birkaç ay önce ayrıldık. Benim hayatımdaki varlığı ve değeri büyük. Mahremiyetimize saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.
UMUT EVİRGEN KİMDİR?
1989 yılında doğan Umut Evirgen, ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Çağatay Ulusoy ile yakın arkadaş. Genç işletmeci, Emirgan'daki ünlü eğlence mekanı La Boom'un sahibi. Ayrıca Teras Emirgan, suşi restoranı Next Door ve Pizza Emirgan da Umut Evirgen'e ait.
Evirgen, kendisi ve sevgilisi Tuba Büyüküstün ile çeken gazetecinin fotoğraf makinesini korumalarına silah zoruyla gasp ettirdi. Bayrak'ın olay sonrası Sarıyer Asayiş Büro Amirliği'ne giderek Evirgen ve korumalarından şikâyetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Bunun üzerine Evirgen, tutuklandı. Duruşmada, ''Kapalı alan fobim var, mağdurum'' dedi. 15 yıl hapsi istenen Evirgen, tahliye edildi.