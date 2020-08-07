Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun sevgili mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in Melisa Şenolsun ile sevgili olduğu iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia sonrasında Umut Evirgen'in hayatı merak ediliyor. Peki, Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında? Umut Evirgen ve Melisa Şenolsun sevgili mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

Başarılı oyuncu Tuba Büyüküstün ile 3 yıldır aşk yaşayan iş insanı Umut Evirgen, geçtiğimiz günlerde ilişkisini noktaladı. Büyüküstün'ü hemen unutan Evirgen, oyuncu Melisa Şenolsun ile yeni bir aşka yelken açtı.