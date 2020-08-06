Gülben Ergen'den maskeli gönderme!

Gülben Ergen, sokakta maskeli bir fotoğrafını Instagram'dan paylaşıp, ilginç bir gönderme yaptı.

Şarkıcı, "Maskeyi takmayı unutma... Sadece korona değil, kötü söze, kutulanmış gıdalara ve dedikoduya da... Ağzından gireni, çıkanı ve nefesini mikroptan koru" notunu düştü.