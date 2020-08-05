Mucize filmi oyuncuları kimler? Mucize filmi konusu nedir, ne anlatıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranlara gelecek yapımın oyuncu kadrosu ve konusu izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Mucize filmi oyuncuları kimler? Mucize filmi konusu nedir, ne anlatıyor? Merak edilen detaylar haberimizde...

MUCİZE FİLMİ KONUSU!

Yaşıtlarından biraz farklı olan Auggie Pullman (Jacob Tremblay),5. sınıfa geçmek üzere olan bir çocuktur. Auggie, bu yaşına kadar hiç okula gitmemiştir, evde eğitim alan çocuk ilk kez yabancı çocuklar ile iletişim kurmak zorunda kalacaktır. Çocuğun bu kadar soyutlanmasının sebebi ise yüzünde bulunan kalıcı deformasyondur. Doğuştan gelen ve kalıcı olan bu deformasyon için onlarca ameliyat geçiren Auggie için bir çare bulunamamıştır. Sürekli bir kask ile gezen küçük çocuk, dış görünüşü sebebiyle pek çok sorun yaşamaktadır. Destekçisi olan ailesi ile başından neler geçecek? Mucize filmi, 2012'de R. J. Palacio'nun yazdığı aynı adlı romandan uyarlanmıştır.

MUCİZE FİLMİ OYUNCULARI

Julia Roberts

Owen Wilson

Jacob Tremblay

Mandy Patinkin

Daveed Diggs

Millie Davis

Emma Tremblay

Kyle Harrison Breitkopf

Nadji Jeter

Steve Bacic

Crystal Lowe