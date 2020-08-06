Ünlü oyuncu Alyssa Milano koronavirüse yakalandı!

Corona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, ABD'li oyuncu Alyssa Milano'da salgına yakalanan ünlüler arasına katıldı.

47 yaşındaki Milano, corona virüse yakalandığını ilk kez açıkladı. Mart ayında hastalık belirtileri göstermeye başlayan oyuncu, buna karşın yapılan iki testte de sonuçlarının negatif çıktığını söyledi.

Nisan ayına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Milano, "Bu 2 Nisan'da iki haftadır hasta olan ben. Daha önce hiç bu kadar hasta olmamıştım. Her yerim ağrıyor, koku alamıyordum. Göğsüme bir fil oturmuş gibi hissediyor ve nefes alamıyordum. İki haftada dört kilo verdim. Ateşim vardı ve baş ağrıları dayanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Testleri negatif çıksa da belirtileri uzun süre yaşayan Alyssa Milano, dört ay sonra antikor testi yaptırmaya karar verdi. Sonuçları takipçileriyle paylaşan Milano, "Antikor testlerim pozitif çıktı. Covid-19 geçirmişim" dedi.