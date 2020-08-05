Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında?

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MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır. ardından Bir Litre Gözyaşı ve internet dizisi olan Hakan:Muhafız'da rol almıştır.