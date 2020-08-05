Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında?
Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Kanal D ekranlarında yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde başrolleri paylaşan Boran Kuzum ve Miray Daner'in Instagram paylaşımları magazin dünyasına bomba gibi düştü. Kubilay Aka ile ilişkisini sonlandıran Miray Daner'in yeni bir aşka yelken açtığı iddia ediliyor. Peki, Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Miray Daner ile Boran Kuzum'un sosyal medya hesaplarından aynı anda yaptıkları paylaşım aşk iddialarını güçlendirdi. Miray Daner ile Boran Kuzum'un paylaşımlarına kalp emojisi koymaları da dikkatlerden kaçmadı. Peki, Miray Daner ile Boran Kuzum sevgili mi? Boran Kuzum kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Miray Naz Daner 15 Ocak 1999, İstanbul doğumlu. Oyunculuğa 7 yaşında başlayan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırdı.İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Medcezir dizisinde Beren Beylice karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki Hilal karakteriyle yapmıştır. ardından Bir Litre Gözyaşı ve internet dizisi olan Hakan:Muhafız'da rol almıştır.
BORAN KUZUM KİMDİR?
Boran Kuzum 1992'de Ankara'da doğdu. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Tiyatro Anasanat Dalı'nda tamamlamıştır. Televizyonda ilk kez 2015 senesinde Analar ve Anneler dizisiyle yer almıştır. 2016'da Muhteşem Yüzyıl: Kösem kadrosunda I. Mustafa karakteriyle rol almıştır. Esas çıkışını Vatanım Sensin isimli dizide oynadığı Leonidas Papadopoulos karakteri ile yapmıştır. Dizi devam ederken genç oyuncu Cingöz Recai filminde ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 21. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında da sahnelenen ve açılış oyunu olarak yer alan, Pürtelaş Tiyatro'nun sahnelediği Martı oyununda Treplev karakterini canlandırmıştır.