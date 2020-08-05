Ebru Şallı'dan yeni tatil paylaşımı

Geçtiğimiz Nisan ayında oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı, eşi Uğur Akkuş ile birlikte moral tatiline çıkmıştı.

Tatilden mutlu anlarını takipçilerinin beğenisine sunan Şallı, bunlara bir yenisini daha ekledi. Önce eşi Uğur Akkuş'la çekilmiş romantik pozunu paylaştı, ardından tek başına denize karşı çekildiği karesini paylaştı ve "Sevmek için bahaneniz bol olsun. Sevgi her kapının tek anahtarıdır" notunu düştü.

Şallı'nın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.