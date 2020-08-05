Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü Bodrum'u karıştırdı! Selfie çektirme yarışı...

Yayınlandığı ilk günden beri milyonları ekrana kilitleyen atv'nin sevilen dizisi Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü, önceki gün sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile Bodrum tatiline çıktı. Gün boyu aşkıyla deniz keyfi yapan yakışıklı oyuncuya ilgi çok büyüktü.

Hayranı oldukları oyuncuyla selfie çektirme yarışına giren Bodrum'daki tatilciler, Akın Akınözü'nün etrafını sardı. Mütevazılığıyla takdir kazanan oyuncu da hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi.

29 yaşındaki Akınözü, gün boyu sevgilisiyle deniz keyfi yaptı. Oyuncu, fit vücuduyla dikkat çekti. Sandra Pestemalciyan, Ege'nin serin sularından çıkmadı.