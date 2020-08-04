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Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti | Üstün Asutay kimdir?

Ünlü tiyatro oyuncusu 'ın, 3 haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 04.08.2020 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
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Ünlü tiyatrocu Üstün Asutay hayatını kaybetti | Üstün Asutay kimdir?

Usta Tiyatro oyuncusu 82 yaşında hayatını kaybetti.

Asutay'ın, 3 haftadır tedavi gördüğü özel bir hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÜSTÜN ASUTAY KİMDİR?

1938 doğumlu olan ve henüz yedi yaşındayken tiyatro ile tanışan Üstün Asutay, ilk derslerini Bakırköy Halkevi'nde ve Kenan Pars'tan aldı. Türk Ticaret Bankası Çocuk Tiyatrosu ve Ali Baba Çocuk Tiyatrosu'nda, çeşitli topluluklarda uzun yıllar çok sayıda oyunda oynadı.

1993 yılında Ergun Köknar, Tarık Akan ve ile birlikte Bakırköylü Sanatçılar Derneği ()'ın kurucu üyeleri arasında yer alarak başkanı oldu.

Üstün Asutay, BASAD'ın Onursal Başkanlığını da yürütmekteydi. Kamera karşısına da geçerek sinema ve dizi filmlerde görev yapan Asutay, kendisi gibi tiyatro sanatçısı olan Mert Asutay'ın da babasıdır.

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