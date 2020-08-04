Yeşim Salkım’ın kızı Gizem İmre’ye ‘cinsel saldırı’ davasında karar

"BANA İFTİRA ATIYOR"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan taksi şoförü şu ifadeleri kullandı: "Ben S.P. adlı kulübün önünde taksici olarak çalışırım. Bu kulüpten çıkan müşterileri taşırım. Bu olaydan sonraki gün beni kulübe çağırdılar. Bana sordular ben de kamera görüntülerinde de var müşteki şahsı taksime aldığımı kabul ettim. Müşteri telefonla yazışıyor ve konuşuyordu ve her 10 metrede bir bana dur diyordu, bu şekilde Beşiktaş'a vardık. Burada da kendisi araçtan inmek istemişti. Kendisi sarhoştu ve güvenlik yardımıyla aracıma binebilmişti. Ben müştekiyi taksiden indirdikten sonra 04:40 civarı kulüpten tekrar müşteri aldım. 04:35 de ben müştekiyi Beşiktaş'ta indirdiğimi daha önceki beyanımda da söylemiştim. İndirdiğim yerden kulübe gitmem yaklaşık 5 dakikamı aldı. Kendisinin kredi kartını aldığım, cinsel eylemlerde bulunduğum, zorla takside tuttuğum iddialarını kabul etmiyorum. Bana alkolün verdiği etki ile bu şekilde beyanlarda bulunmuş olabilir. Neden iftira attığını bilmiyorum."