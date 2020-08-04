Ünlü isimleri şoke eden istek: İade edin

Fransız moda devi Dior, yazlık ürünlerini tanıtmak için sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerle anlaştı. O isimler arasında, sunucu Burcu Esmersoy, Buse Terim, sosyetik güzeller Rachel Araz ve Dila Tarkan vardı. Bu ünlüler, Dior'un ürünlerini giyip Instagram hesaplarında tanıttı. Sanal alemde yapılan reklamlardan sonra ünlüler, ürünlerin temelli kendilerinde kalacağını sandı. Ancak iddiaya göre Dior, bu isimleri arayıp "Ürünleri geri yollayın" çağrısı yaptı. Şoke olan güzeller ise pahalı parçaları yetkililere iade etmeye başladı...

İş insanı Sami Kiresepi'nin eşi Rachel Araz, her paylaşımında ürün tanıtımı yapıyor. Giydiği uzun eteklerin ortalama fiyatı ise 19 bin lira.