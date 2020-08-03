03 Ağustos 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin saatiyle 'pes' dedirtti!

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin saatiyle 'pes' dedirtti!

Geçen sene aylık gelirinin bin lira olduğunu açıklayan ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi sosyal medyayı salladı. , önceki gün 2 milyon TL’lik saatini adresinden paylaştı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.08.2020
ABONE OL
Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin saatiyle 'pes' dedirtti!

Berkay'ın eşi Özlem Şahin 2 milyonluk Richard Mille saat aldı. Instagram'da yayınladı. Tepki yağdı.

Bir güzellik merkezi olan ve sosyal medyadan vergi ödemeden ürün reklamları yaparak cebini dolduran Şahin, önceki gün Instagram'da turuncu saatini de bilinçli olarak kadraja aldı. Şahin'in Richard Mille marka saatinin fiyatı ise 2 milyon TL'ydi...

Saatiyle havasını atan Özlem Ada Şahin'e, "Eşin aylık gelirinin bin olduğunu söylemişti. Bu nasıl iş anlamadık!" yorumu yapıldı. Özlem Ada'ya birkaç ay önce eşi Berkay da 2 milyon 600 bin liralık Mercedes cip almıştı. Berkay, "Aracı eşim çok beğendi, 'Al' dedi; ben de hemen aldım" sözleriyle de çok konuşulmuştu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA