03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk'a Çeşme'de plajda dayak

Son dakika haberine göre; Ukraynalı , tatil için geldiği 'deki "The Beach of Momo" isimli plajın güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.08.2020 Güncelleme Tarihi: 03.08.2020
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Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk'a Çeşme'de plajda dayak

Instagram'dan üç dilde açıklama yayınlayan model "Sessiz kalmak istemiyorum ve hikayemi bana, erkek arkadaşım ve grubumuza ne olduğunu anlatmak istiyorum. Momo Plajı'nın (Çeşme Türkiye) güvenliği bize saldırdı. Dört kız (ben dahil) yüzüne yumruk atıldı ve çocuklar kötü yaralandı. Polise ayrıntılı raporlar verdik. Olanlara kör bir göz çevirip durmamalıyız" dedi.

Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk'a Çeşme'de plajda dayak

SABIKALI İŞLETME

Geçtiğimiz yıl da The Beach of Momo'da çalışan garsonlar, şezlongda güneşlenen bir kadın müşterinin, üzerine buz atmıştı. Çalışanlar, kendilerini uyaran erkek müşteriyle de ağız dalaşına girmiş ve tartışma çıkmıştı. 10 garson bir olup, müşteriyi darp etmişti.

Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk'a Çeşme'de plajda dayak

Daria Kyryliuk, kanlar içinde kaldığı fotoğrafı Instagram'dan yayınladı, Türkiye'den bir çok ünlü kendi adlarına özür dileyip destek verdi.

Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk'a Çeşme'de plajda dayak

ŞEYMA SUBAŞI: KORKUNÇSUNUZ!

Daria Kyryliuk ile yakın arkadaş olan Şeyma Subaşı korkunç olay karşısında sessiz kalmadı.

Dünyaca ünlü top model Daria Kyryliuk'a Çeşme'de plajda dayak

Arkadaşına destek olan Subaşı, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: Çok yakın, çok tatlı arkadaşım neler yaşamış... Çok üzüldüm, şoktayım gerçekten! Keşke eğlence mekanları da müşterilerini ağırlarken sadece kazandıkları paraya değil, insanlara nasıl davranacaklarına dikkat etseler! Korkunçsunuz!

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