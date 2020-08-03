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Gökhan Töre'den eşine 2.5 milyonluk cip!

’un yıldız futbolcusu , bebek müjdesi veren eşi ’ye cip hediye etti. Çift 4 ay önce gizlice evlenmişti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.08.2020
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Gökhan Töre'den eşine 2.5 milyonluk cip!

Gökhan Töre, bebek müjdesi veren eşi Buket Büyükdere Töre'ye cip hediye etti.

Malatyaspor'un yıldız futbolcusu Gökhan Töre, 2 yıl evli kaldığı oyuncu Esra Bilgiç'ten Haziran 2019'da boşanmış, bir süre sonra mimar Buket Büyükdere'yle aşk yaşamaya başlamıştı.


4 ay önce gizlice evlenen çift, şimdi bebek sevinci yaşıyor. Töre, 3 aylık hamile olan eşine son model bir cip hediye etti. Futbolcunun bebek hediyesi olarak aldığı cipin fiyatı ise 2.5 milyon lira.

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