Ünlü sanat yönetmeni Hakan Sur'a büyük şok! Tecavüz davasında flaş gelişme...

10 YIL HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Genç kadının şikâyeti ardından Hakan Sur (39) hakkında üniversite öğrencisi H.B.G.'ye (26) tecavüz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Hakan Sur, olay tarihinde Beşiktaş'ta bir mekânda bir süre sohbet ettikten sonra evine davet ettiği H.B.G.'ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmış, yaklaşık 4 ayın ardından serbest bırakılmıştı. Mahkemede suçlamaları reddeden sanık, ilişkide rıza olduğunu savunmuştu. İstanbul 11 Ağır Ceza Mahkemesi yapılan yargılama sonunda Hakan Sur'u, 'Cinsel Saldırı' suçunu işlediği gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkûm etmişti.

BAM YEREL MAHKEMENİN KARARINI ONAYLADI

Yapılan yargılamanın ardından karara itiraz eden Hakan Sur'un dosyası Bölge Adliye Mahkemesi'ne (BAM) taşınmıştı. BAM, geçtiğimiz günlerde Hakan Sur'un itirazı sonrası incelediği dosya hakkında karar verdi. Yerel mahkemenin verdiği kararın yerinde olduğuna kanaat getiren üst mahkeme kararın yerinde olduğunu ifade ederek itirazı reddetti. Dosya Yargıtay'a taşındı.

Atakan Irmak/SABAH