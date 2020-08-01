Ay’da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir?
Ay’da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, Ay’da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir? Merak edilen detaylar haberimizde...
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A) Uzaya çıkan ikinci insan
Ay'da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Ay'da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir? Merak edilen detaylar haberimizde...
A) Uzaya çıkan ikinci insan
B) Ay'da yürüyen ikinci insan
C) Ay'a giden son insan
D)Ay'da yürüyen en genç insan