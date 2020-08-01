Ay'da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, Ay'da golf oynayan ilk ve tek insan olan Alan Shepard aynı zamanda hangi ünvanın da sahibidir? Merak edilen detaylar haberimizde...

A) Uzaya çıkan ikinci insan

B) Ay'da yürüyen ikinci insan

C) Ay'a giden son insan

D)Ay'da yürüyen en genç insan