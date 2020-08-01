TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır?
TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır? ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla sevenlerinin karşısına çıkan Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yeni bölümüyle yayınlanıyor. Yarışmacılar soruları bilerek büyük ödüle ulaşmak için mücadele ediyor. Peki, TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır? Merak edilen detaylar haberimizde...
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A- Engünar
TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Soru : TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır?
A- Engünar
B- Ayçiçeği
C- Gelincik
D- Papatya
Doğru Cevap: Gelincik