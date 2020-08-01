TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır? Ekranların uzun süreli yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam ATV'de olacak. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen yarışma programında soruları bilmek için kıyasıya mücadele devam ediyor. Son sorunun cevabını öğrenmek isteyen izleyiciler araştırma yapmaya başladı. Peki, TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Soru : TDK'ye göre "gün gülü" hangisinin diğer adıdır?

A- Engünar

B- Ayçiçeği

C- Gelincik

D- Papatya

Doğru Cevap: Gelincik