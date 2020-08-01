Otoban filmi oyuncuları kimlerdir? Otoban filmi konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs döneminde dizilere verilen aranın ardından kanallar yerli ve yabancı filmlerle akışları dolduruyor. İzleyiciler filmin konusu ve başrol oyunlarının kim olduklarını araştırmaya başladı. Peki, Otoban filmi oyuncuları kimlerdir? Otoban filmi konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

Star Tv ekranlarında seyirci karşısına çıkan Otoban, ABD yapım bir filmdir. Gerilim ve aksiyon türlerinde ekrana gelecek olan Otoban filmi 2016 yılından gösterime girmiştir. Filmin yönetmenliğini ise Eran Creevy yapmaktadır.

OTOBAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kötü giden bir soygunun ardından Casey Stein kendini acımasız mafya babası Hagen'den kaçarken bulur. Hagen'ın geri almak için her şeyi yapabileceği bir kargoyla kaçmaya çalışan Casey'in seçenekleri çok azdır. Çaresizlik içinde eski patronu ve uyuşturucu kaçakçısı olan Geran'ı arar.

Geran'dan isteği uzun süreli kız arkadaşı Juliette'i Hagen'dan korumasıdır. Hayatının aşkı Juliette'i Hagen tehdidinden korumaya ve en kısa sürede hayatını kurtarmaya çalışan Casey kendini esaslı bir kovalamacanın içerisinde bulur. Köln'ün yüksek hızlı otobanında hayatta kalma mücadelesi veren Casey çok geç olmadan kendi hayatını ve sevdiği kadının hayatını kurtarabilecek midir?