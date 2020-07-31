Müslüm Gürses'in ölüm sebebi neydi? Müslüm Gürses kaç yaşında, neden öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında ekranlara gelen Müslüm filminde, Müslüm Gürses'in acı dolu hayatı konu alınıyor. Hayranları sevilen isimin neden ve ne zaman öldüğünü merak ediyor. Peki, Müslüm Gürses'in ölüm sebebi neydi? Müslüm Gürses kaç yaşında, neden öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

MÜSLÜM GÜRSES'İN ÖLÜM SEBEBİ NEYDİ?

Müslüm Gürses, 15 Kasım 2012 Perşembe günü Memorial Hastanesi'nde geçirdiği by-pass ameliyatından sonra akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. Kendisine solunum cihazı bağlandı. Gürses, 3 Mart 2013'te, yaklaşık dört aydır tedavi görmekte olduğu İstanbul Memorial Hastanesinde hayatını kaybetti. 4 Mart 2013 günü Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.