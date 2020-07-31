Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile yaş farkı nedir?

MUHTEREM NUR KİMDİR?

Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa 31 Aralık 1932'de dünyaya geldi. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra "teyze" dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.

İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.

1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.