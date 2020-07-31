Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile yaş farkı nedir?
Muhterem Nur ile Müslüm Gürses arasındaki yaş farkı kaçtır? TV8 ekranlarında yayınlanan "Müslüm" filmi merakla takip ediliyor. Arabesk'in kralı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde ailesinden ve sevdiği kadından bahsediliyor. Müslüm Gürses'in sevdiği kadın olan Muhterem Nur'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile yaş farkı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile yaş farkı nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türk arabesk ve halk müziğinin önde gelen isimlerinden Müslüm Gürses'in filmi 2018 yılında vizyona girdi ve birçok kesimin beğenisini kazandı. TV8 ekranlarında yayınlanan film merakla takip ediliyor. Peki, Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur kaç yaşında, nereli? Müslüm Gürses ile yaş farkı nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
MUHTEREM NUR VE MÜSLÜM GÜRSES ARASINDAKİ YAŞ FARKI NEDİR?
Arabesk müziğinin usta isimlerinden Müslüm Gürses 1953 yılında, Muhterem Nur ise 1932 yılında doğmuştur. Muhterem Nur ve Müslüm Gürses arasında yaş farkı 21'dir.
MUHTEREM NUR KİMDİR?
Muhterem Nur, gerçek adı Aysel Kısa 31 Aralık 1932'de dünyaya geldi. Annesini ve babasını hiç bilmedi. Daha sonra "teyze" dediği bir kadın tarafından büyütüldü. 1942'de, İkinci Dünya Savaşı'nın dehşeti içinden bir kamyonun altında İstanbul'a kaçırıldı. Eyüp'e yerleştiler. "Teyze"si ona yeni bir nüfus cüzdanı çıkardı ve nüfûsa Muhterem Kısa adı ile kaydedildi.
İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışma hayatına başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu.
1950'lerin başlarında, mahalleden arkadaşı, Bulgaristan göçmeni Üftâde ile Beyoğlu turlarına başladı. Onu Beyoğlu'nda ilk keşfeden kişi, orada inzibat subayı olan, sonradan Film San Vakfı başkanı olacak Ümit Utku'ydu.
İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı.
Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı.
Muhterem Nur sevgisi, 1960'larda, belki ancak sonraki "Türkân Şoray sevgisi" ile karşılaştırılabilecek bir boyuta ulaştı. Bu kıyaslamayı yapanlardan biri de Türk sinemasının en yetkin uzmanlarından Âgâh Özgüç'tü. Özgüç, vardığı sonucu şöyle ifade etmişti: "Bugün o mertebeye Türkân bile erişemedi. Sultan oldu ama Muhterem'in gördüğü sevgiyi göremedi."
Muhterem Nur ikinci evliliğini gazeteci-aktör Işın Kaan ile yapmış ve 1963 yılında ayrılmıştır. 1986 yılında Müslüm Gürses ile evlendi.
20 Mart 2020 tarihinde sabah 06:30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde vefat etti. Aynı gün kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, eşi Müslüm Gürses'le aynı mezara defnedildi.