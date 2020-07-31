Müslüm Gürses'in menajeri kimdir? Bahtiyar'ın gerçek ismi nedir?
Müslüm Gürses'in menajeri kimdir? TV8 ekranlarında bayramın ilk günü yayınlanan Müslüm filmi büyük beğeniyle takip ediliyor. Arabesk'in kralı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan filmde, menajer Bahtiyar'ın kim olduğu merak ediliyor. Peki, Müslüm Gürses'in menajeri kimdir? Bahtiyar'ın gerçek ismi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
Müslüm Gürses'in menajeri kimdir? Bahtiyar'ın gerçek ismi nedir? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarında yayınlanan 2018 yapımı Müslüm filmi merakla takip ediliyor. Rahmetli Müslüm Gürses'in hayatını konu alan film ilgiyle takip ediliyor. Peki, Müslüm Gürses'in menajeri kimdir? Bahtiyar'ın gerçek ismi nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...
ERKAN AVCI KİMDİR?
Erkan Avcı 1 Ocak 1982'de Diyarbakır'da dünyaya gelmiştir. Ünlü oyuncu Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmiştir. Karadayı dizisinde canlandırdığı Barut Necdet karakteri ile ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı Ahmet rolüyle 2011 yılında 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
Erkan Avcı, Müslüm, Uzun Hikaye,Zenne, Gişe Memuru ve Can isimli sinema filmlerinde rol almıştır. Beyaz perdede rol aldığı projeler kadar dizi dünyasında da adını duyuran oyuncu, Şampiyon, Çukur,Payitaht: Abdülhamid, Cesur ve Güzel, Karadayı, Sakarya Fırat, Acemi
MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?
Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor. Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor.
Filmin oyuncu kadrosunda Esen'in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor.
MÜSLÜM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin ilk çekildiği yerlerden birisi Müslüm Gürses'in doğduğu yer olan Halfeti. Adana ve İstanbul da filmin çekimlerine sahne olan diğer şehirler arasında yer alıyor.
MÜSLÜM FİLMİ KONUSU
Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Unutulmaz ses sanatçısının iniş ve çıkışlarla dolu yaşamının anlatıldığı filmde, Müslüm Gürses'in milyonları etkileyen müziğine, çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği eşi Muhterem Nur'a odaklanılıyor.