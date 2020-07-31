Müslüm Gürses'in menajeri kimdir? Bahtiyar'ın gerçek ismi nedir?

Erkan Avcı, Müslüm, Uzun Hikaye,Zenne, Gişe Memuru ve Can isimli sinema filmlerinde rol almıştır. Beyaz perdede rol aldığı projeler kadar dizi dünyasında da adını duyuran oyuncu, Şampiyon, Çukur,Payitaht: Abdülhamid, Cesur ve Güzel, Karadayı, Sakarya Fırat, Acemi

MÜSLÜM FİLMİ OYUNCULARI KİMDİR?

Yapımcılığını Mustafa Uslu ve Nuri Yıldırım'ın, yönetmenliğini ise Can Ulkay ve Ketche'nin üstlendiği 'Müslüm' filmi, usta sanatçının hayat hikayesine odaklanıyor. Senaryosunu Hakan Günday ve Gürhan Özçiftçi'nin yazdığı, filmde Müslüm Gürses'i Timuçin Esen canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Esen'in yanı sıra Zerrin Tekindor, Ayça Bingöl, Erkan Can, Turgut Tunçalp, Taner Ölmez ve Güven Kıraç gibi başarılı isimler yer alıyor.