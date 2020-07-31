Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filminin konusu nedir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2018 yılında vizyona giren Ailecek Şaşkınız filminin başrollerini Murat Cemcir ve Ahmet Kural paylaşıyor. Ailecek Şaşkınız filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Ailecek Şaşkınız oyuncuları kimler? Ailecek Şaşkınız filminin konusu nedir? Merak edilen detaylar haberimizde...

AİLECEK ŞAŞKINIZ KONUSU NEDİR?

Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır…