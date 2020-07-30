Müslüm Gürses'in babası kimdir? Mehmet Akbaş kimdir, ne zaman öldü?
Müslüm Gürses'in babası kimdir? Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filminin ekranlara gelmesiyle, ünlü isimin hayatı merak ediliyor. Arabesk'in sevilen isimleri arasında yer alan Müslüm Gürses'in acı dolu hayatı izleyenlere hüzünlü anlar yaşatıyor. Sevilen isimin babası Mehmet Akbaş'ın hayatı izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, Müslüm Gürses'in babası kimdir? Mehmet Akbaş kimdir, ne zaman öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...
Müslüm Gürses'in babası kimdir? Mehmet Akbaş kimdir, ne zaman öldü? Sorusunun cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Arabesk'in kralı Müslüm Gürses'in hayatını konu alan Müslüm filmi 2018 yılında sinemalarda milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Ünlü isimin hayatını konu alan filmin ekranlara gelmesiyle Mehmet Akbaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Müslüm Gürses'in babası kimdir? Mehmet Akbaş kimdir, ne zaman öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...
MÜSLÜM GÜRSES'İN BABASI MEHMET AKBAŞ KİMDİR?
Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'tır. Müslüm Gürses'in prostat kanseri nedeniyle tedavi gören ve annesini öldürdüğü için yıllardır görüşmediği 75 yaşındaki babası Mehmet Akbaş 2010 yılında vefat etti.
Milliyet'in haberine göre yaklaşık 40 yıl önce erkek kardeşi öldürülen Gürses, Urfa'da yaşadığı köyü terk edip ailesine küstü. Ardından Gürses'in babası Mehmet Akbaş, eşiyle Adana'ya göç etti ve bir süre sonra da eşini öldürüp cezaevine düştü.
Bu olayın ardından Gürses, babasına tamamen küstü ve cezaevinde ziyaretine gitmediği babasını daha sonra tahliye olduktan sonra bir kez bile görmedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Urfa'ya dönen baba Akbaş, yeniden evlenip çay ocağında çalışmaya başladı. Gürses'in görüşmese de zaman zaman maddi olarak yardımda bulunduğu babası 2007 yılında yaptığı bir röportajda, "Benim çoluğum çocuğum yok. Müslüm Gürsesmiş, beni hiç ilgilendirmez. Benim oğlummuş. Bir gün gelip Mehmet Akbaş diye çağıran oldu mu kapıda?" diyerek sitem etti.
İDDİA YALANLANDI!
Hürriyet'in haberine göre arabesk müziğinin önde gelen isimlerinde Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin kurgusu tartışmaya neden oldu. Gişe rekorları kıran filmde Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın, Adana'da, eşi Emine'yi evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo'yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürdüğü yönündeki kurgunun gerçek olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı.
Tutanaklara göre, 29 Mayıs 1969'da Mehmet Akbaş, Hatay'ın İskenderun ilçesine göç hazırlığı yaptığı sırada çok özlediği çocuklarını görmek için eski eşinin oturduğu eve gitti. Bu sırada yolda karşılaştığı, 2 çocuğundan küçüğü olan 8 yaşındaki Ahmet'i sevmek istedi, ardından da yanında götürmek için ikna etmeye çalıştı. Ancak küçük çocuk annesi ile kalmak istediğini söyleyerek ağlamaya başladı. Mehmet Akbaş, oğlunu ikna etmek isterken boşandığı Emine Demirdöver gecelikle sokağa çıkıp, Ahmet'i eve götürmek istedi. Bu sırada Akbaş, üzerinde taşıdığı bıçağı çekip, Emine Demirdöver'i çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Hastaneye götürülen Demirdöver, kurtarılamadı.
MÜSLÜM GÜRSES NE ZAMAN VEFAT ETTİ?
Arabesk müziğin usta isimlerinden biri olan ve kendine has tarzı ile milyonların sevgisinin kazanan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 yılında aramızdan ayrıldı. Vefatı ile sevenlerini yasa boğan sanatçının acısı, yüreklerin en derininde yaşanıyor. Zirveye taht kurmuş, milyonlarca kişi tarafından sevilen ve albümleri milyonlar satan bir sanatçı olmasına rağmen mütevazi ve mahcup tavırları olan usta sanatçı, aradan yıllar geçse de unutulmuyor.