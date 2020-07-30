Müslüm Gürses'in babası kimdir? Mehmet Akbaş kimdir, ne zaman öldü?

Bu olayın ardından Gürses, babasına tamamen küstü ve cezaevinde ziyaretine gitmediği babasını daha sonra tahliye olduktan sonra bir kez bile görmedi. Cezaevinden çıktıktan sonra Urfa'ya dönen baba Akbaş, yeniden evlenip çay ocağında çalışmaya başladı. Gürses'in görüşmese de zaman zaman maddi olarak yardımda bulunduğu babası 2007 yılında yaptığı bir röportajda, "Benim çoluğum çocuğum yok. Müslüm Gürsesmiş, beni hiç ilgilendirmez. Benim oğlummuş. Bir gün gelip Mehmet Akbaş diye çağıran oldu mu kapıda?" diyerek sitem etti.

İDDİA YALANLANDI!

Hürriyet'in haberine göre arabesk müziğinin önde gelen isimlerinde Müslüm Gürses'in hayatını anlatan Müslüm filminin kurgusu tartışmaya neden oldu. Gişe rekorları kıran filmde Müslüm Gürses'in babası Mehmet Akbaş'ın, Adana'da, eşi Emine'yi evinde bıçaklayarak, kundaktaki kızı Ezo'yu da kundağıyla birlikte duvara vurarak öldürdüğü yönündeki kurgunun gerçek olmadığı mahkeme kayıtlarıyla ortaya çıktı.