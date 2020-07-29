Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi mi? Gupse Özay kimdir, kaç yaşında?
Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi mi? Oyuncu çift Barış Arduç ile Gupse Özay'ın evlilik haberi magazin gündemine bomba gibi düşüyor. Çift bu akşam Çeşme'de nikah masasına oturdu. Hayranları ikilinin evlilik haberlerini araştırmaya başladı. Peki, Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi mi? Gupse Özay kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi mi? Gupse Özay kimdir, kaç yaşında? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ünlü çiftin ani bir kararla evlenme kararı aldığı belirtiliyor. Çiftin evlilik planını pandemi nedeniyle bugün yapmak zorunda kaldığı öğrenildi. Peki, Barış Arduç ile Gupse Özay evlendi mi? Gupse Özay kimdir, kaç yaşında? Merak edilen detaylar haberimizde...
BARIŞ ARDUÇ İLE GUPSE ÖZAY EVLENDİ Mİ?
Bugün Çeşme'de dünyaevine girecek olan çiftin nikahında şahit olarak iki yakın arkadaşlarından başka kimse olmayacak. Özay ve Arduç düğünü ise daha sonra yapma kararı aldı.
Arduç ve Özay, evlendikten sonrada Çeşme'de tatil yapmayı sürdürecek.
Barış Arduç, geçtiğimiz yıllarda 'evlilik' iddiaları hakkında, "Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde sizinle paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir." demişti.
GUPSE ÖZAY KİMDİR?
Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.
Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.
ROL ALDIĞI FİLM VE DİZİLER
Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat
Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)
Küçük Esnaf (2016) Burcu
Görümce (2016) (aynı zamanda senaryosunu yazdı)
Deliha 2 (2018) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)
Eltilerin Savaşı