Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş kimdir? Ahmet Akbaş'a ne oldu, neden öldü? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Müslüm filmini yayın akışında gören vatandaşlar, Müslüm Gürses'in hayatını merak ediyor. Taner Ölmez'in hayat verdiği Ahmet Akbaş'ın kim olduğu ve neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş kimdir? Ahmet Akbaş'a ne oldu, neden öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

AHMET AKBAŞ KİMDİR, NASIL ÖLDÜ?

Ahmet Akbaş, merhum sanatçı Müslüm Gürses'in iki kardeşinden biridir. Kız kardeşi olan Zeyno Akbaş'ın ise henüz 2 yaşındayken babası tarafından öldürüldüğü aktarılsa da konuya dair net bir bilgi yoktur. Müslüm Gürses'in acılı hayatını anlatan dizide Gürses'in babası Mehmet Akbaş karısını ve 2 yaşındaki kızı Ezo'yu öldürmüştür. Bu olaydan sonra kardeşi Ahmet ile Adana'yı terk etmiştir. Daha sonra Müslüm'ün kardeşi olan Ahmet Akbaş'ın, askerken firar ettiği ve çatışmada öldüğü rivayet edilir.