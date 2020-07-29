Yeni alplerle nice kaleler fethedilecek: Kuruluş Osman yeni sezonda yer yerinden oynayacak!

Kuruluş Osman 2. yeni sezonu ile bomba gibi geliyor. Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen, atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 27'nci bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisi mest etmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda usta Ertuğrul Bey'i Ediz Hun ve Tamer Yiğit'in canlandıracağı iddia edilmişti. Öte yandan Aksaçlıların reisini usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın canlandıracağı konuşuldu. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Kuruluş Osman'da yeni alplerle birlikte heyecan hız kesmeden devam edecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONUNDA KİMLER OLACAK?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yeni sezonda hangi isimlerin olacağı konusunda yayıncı kuruluş ve Kuruluş Osman yapımcıları tarafından bir açıklama yapılmadı.