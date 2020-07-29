Yeni alplerle nice kaleler fethedilecek: Kuruluş Osman yeni sezonda yer yerinden oynayacak!
ATV ekranlarında Kuruluş Osman rüzgarı esmeye devam ediyor. Haziran aynda yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara ara veren Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Dizinin ikinci sezonunda nasıl gelişmelerin olacağı merakla beklenirken, tarihte Osman Bey ile pek çok kale fethine katılan alper yeni sezonda kadroya katılacak. Ertuğrul Bey ve Turgut Alp'in de yeni sezonda yeniden dönmesi bekleniyor.
Kuruluş Osman 2. yeni sezonu ile bomba gibi geliyor. Yayınlandığı günden itibaren izleyiciyi ekran başına kilitleyen, atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. 27'nci bölümüyle sezon finali yapan Kuruluş Osman, duygusal anları ve heyecan yüklü sahneleriyle izleyicisi mest etmişti. Geçtiğimiz günlerde yeni sezonda usta Ertuğrul Bey'i Ediz Hun ve Tamer Yiğit'in canlandıracağı iddia edilmişti. Öte yandan Aksaçlıların reisini usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın canlandıracağı konuşuldu. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Kuruluş Osman'da yeni alplerle birlikte heyecan hız kesmeden devam edecek.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONUNDA KİMLER OLACAK?
Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Dizinin eylül ya da ekim ayında 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkması bekleniyor. Yeni sezonda hangi isimlerin olacağı konusunda yayıncı kuruluş ve Kuruluş Osman yapımcıları tarafından bir açıklama yapılmadı.
ERTUĞRUL BEY'İ TAMER YİĞİT Mİ CANLANDIRACAK?
Kurtlar Vadisi Pusu'da 2 sezon boyunca Selçuk Toros karakterini canlandıran Tamer Yiğit'in Kuruluş Osman'ın ikinci sezonunda boy göstereceği ve yıldız oyuncuyla prensipte anlaşıldığı iddia edildi. Ancak Kuruluş Osman tarafından resmi bir açıklama gelmedi. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.
EDİZ HUN İDDİA EDİLMİŞTİ
Dizide Engin Altan Düzyatan'ın Ertuğrul Bey'i canlandıracağı bekleniyordu. Ancak Engin Altan Düzyatan'ın yeni bir dizi ile anlaşmasının ardından bu kimin canlandıracağı merak ediliyordu. Son günlerde Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun'un diziye Ertuğrul Gazi olarak döneceği konuşulmuştu.
Senaryoya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor.
TURGUT ALP KURULUŞ OSMAN'A DAHİL OLACAK MI?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.
Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.
Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.
KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI
Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)
Atranos'un alınması Bursa'nın fethini kolaylaştırdı. Turgut Alp'in 735 (1334-35) yılında sağ olduğu bilinmekte, fakat epeyce yaşlı olduğu anlaşılmaktadır.
KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?
Sofia ve seçkin savaşçı birliğini saf dışı bırakan ancak yaralanan Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmek için yaptığı planla başta Sofia olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Sofia'nın yardım talep ettiği Aya Nicola'nın şövalyelerinin kılığına girerek kaleye sızmayı başaran Osman Bey ve alpleri, Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirmeyi başardı. Savaş sırasında Osman Bey de Sofia'nın cezasını kesti... Aksiyon yüklü savaş sahneleri ile büyük beğeni toplayan 'Kuruluş Osman'ın sezon finali, #ZaferGünü etkiketi ile sosyal medyada çok konuşulurken, Türkiye'de ve dünyada trend listesinde yer aldı.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.