Ebru Şallı sosyal medyadan gelen eleştirilere isyan etti: Ölmemi istiyorlar!

Ebru Şallı, geçtiğimiz günlerde tekneden yaptığı paylaşımla kendini bilmezlerin eleştirisine maruz kaldı. Şallı, "Onlara kalsa ölmemi istiyorlar ama 'Anne hep mutlu ol, gül, böyle güzel kal' diyen ponçiğimin vasiyetini yerine getireceğim" dedi.

Eski manken, önceki gün de eşi Uğur Akkuş ile Bodrum'daki evlerinin locasında görüntülendi. Eşiyle Türk kahvesi eşliğinde sohbet eden Ebru Şallı, gazetecilere de el salladı.